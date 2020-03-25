Трамп хочет открыть США к Пасхе несмотря на пандемию

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Среда, 25 марта 2020, 10:51

Президент США Дональд Трамп надеется, что его страна избавится от коронавируса к Пасхе, даже несмотря на заявление губернатора Нью-Йорка о том, что болезнь распространяется быстрее "скоростного поезда".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Мы собираемся открыться скоро... Я хотел бы, чтобы страна была открыта и просто начала восстанавливаться к Пасхе. Пасха – особый день для меня... и вы заполните церкви по всей нашей стране", - сказал Трамп.

Пасха по западному обряду в этом году будет 12 апреля.

Трамп также предупредил, что если страна не будет вновь открыта для бизнеса, она может пострадать от "массовой рецессии или депрессии".

"Вы потеряете людей. Вы получите тысячи самоубийств. Может произойти все что угодно, будет нестабильность", - сказал он о последствиях длительного кризиса.

Несколько часов спустя после заявления Трампа Сенат одобрил план Белого дома по спасению экономики на сумму 2 триллиона долларов.

Пакет мер включает налоговые скидки, кредиты, деньги для больниц и помощь для бизнеса.

В США зарегистрировано почти 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом и почти 800 смертей.

Почти половина всех случаев зарегистрировано в штате Нью-Йорк, губернатор которого сравнил распространение вируса со скоростным поездом, который идет через всю страну.

"Нью-Йорк – канарейка на угольной шахте, сначала происходит Нью-Йорк, то, что происходит с Нью-Йорком, произойдет с Калифорнией и Иллинойсом, это всего лишь вопрос времени", - сказал он.

По словам губернатора, система здравоохранения в Нью-Йорке скоро достигнет критической точки, если Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям срочно не отправит больше медицинского оборудования.

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Темы: Трамп США коронавирус Covid-2019 бизнес


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