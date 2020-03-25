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Коронавірус у Франції: за добу померла рекордна кількість людей

Середа, 25 березня 2020, 10:01
Коронавірус у Франції: за добу померла рекордна кількість людей

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 240 людей, і це найбільша кількість з початку епідемії у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Parisien.

Загальна кількість померлих збільшилася до 1100. За добу також зафіксовано 2444 нових випадків зараження, загалом 22 300 людей були заражені з початку кризи.

 

В лікарнях перебувають 10 176 пацієнтів, в тому числі 2516 в реанімації (+434).

Як відомо, 23 березня уряд Франції оголосив про нові обмеження для боротьби з коронавірусом у країні, яка до цього вже суворо обмежила можливість виходу з дому. 

Пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна. Займатись цими активностями дозволено один раз на день.

Порушення правил карантину у Франції карається штрафом у розмірі 135 євро, 1500 євро у разі "рецидиву" протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро чи максимум 6 місяців ув’язнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусФранція
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