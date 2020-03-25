Коронавирус во Франции: за сутки умерло рекордное число людей

Во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 240 человек, и это наибольшее количество с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Общее количество умерших увеличилось до 1100. За сутки также зафиксировано 2444 новых случаев заражения, в общем 22300 человек были заражены с начала кризиса.

В больницах находятся 10 176 пациентов, в том числе 2516 в реанимации (+434).

Как известно, 23 марта правительство Франции объявило о новых ограничениях для борьбы с коронавирусом в стране, которая до этого уже строго ограничила возможность выхода из дома.

Пробежки на расстояние в радиусе более 1 километр от места проживания запрещены. Выходить на улицу с целью физической активности больше чем на час нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, 1500 евро в случае "рецидива" в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней - 3700 евро или максимум 6 месяцев заключения.