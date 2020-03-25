У дворі, на відстані, у масках: дніпровські депутати зібралися на сесію

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Середа, 25 березня 2020, 11:30
gorsovet.com.ua

25 березня розпочалася 55-та чергова сесія Дніпровської міської ради VII скликання, яку почали на свіжому повітрі, аби потім продовжити у форматі відеоконференції.

Джерело: місцеве видання gorsovet.com.ua і трансляція Дніпровської міської ради

Деталі: На засідання зібралися 48 депутатів. Деякі з них, як видно з фото та відео, були у масках, але більшість – без.

 
Дніпровські депутати 25 березня 2020 року
скрін-шот

Почалася сесія з Гімну України.

Через постанову Кабінету міністрів про загальнонаціональний карантин дніпровські депутати ухвалили рішення про зміну регламенту проведення сесії.

Дніпровська міськрада засідає у дворі через епідемію
Дніпровська міськрада засідає у дворі через епідемію
gorsovet.com.ua
Дніпровська міськрада
Дніпровська міськрада "викручується", аби працювати на карантині
gorsovet.com.ua

Відтак після невеликої перерви вони вирішили зібратися по робочих місцях – і далі за допомогою програмного забезпечення ZOOM голосуватимуть у режимі онлайн.

На порядку денному 55-ї сесії – фінансово-бюджетні питання, зміни до низки муніципальних програм.

Також міські обранці мають ухвалити рішення про перейменування однієї з вулиць на честь вченого Георгія Дзяка, проголосити 2020 рік у Дніпрі роком Олександра Поля, прийняти на баланс мережі тепло- та водопостачання.

Традиційно на голосування виставили і низку рішень про передання земельних ділянок у власність громадян.

Теми: Дніпро карантин коронавірус місцева влада


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