Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У дворі, на відстані, у масках: дніпровські депутати зібралися на сесію

Середа, 25 березня 2020, 10:30
У дворі, на відстані, у масках: дніпровські депутати зібралися на сесію
gorsovet.com.ua

25 березня розпочалася 55-та чергова сесія Дніпровської міської ради VII скликання, яку почали на свіжому повітрі, аби потім продовжити у форматі відеоконференції.

Джерело: місцеве видання gorsovet.com.ua і трансляція Дніпровської міської ради

Деталі: На засідання зібралися 48 депутатів. Деякі з них, як видно з фото та відео, були у масках, але більшість – без.

 
Дніпровські депутати 25 березня 2020 року
скрін-шот

Почалася сесія з Гімну України.

Через постанову Кабінету міністрів про загальнонаціональний карантин дніпровські депутати ухвалили рішення про зміну регламенту проведення сесії.

Дніпровська міськрада засідає у дворі через епідемію
Дніпровська міськрада засідає у дворі через епідемію
gorsovet.com.ua
Дніпровська міськрада
Дніпровська міськрада "викручується", аби працювати на карантині
gorsovet.com.ua

Відтак після невеликої перерви вони вирішили зібратися по робочих місцях – і далі за допомогою програмного забезпечення ZOOM голосуватимуть у режимі онлайн.

На порядку денному 55-ї сесії – фінансово-бюджетні питання, зміни до низки муніципальних програм.

Також міські обранці мають ухвалити рішення про перейменування однієї з вулиць на честь вченого Георгія Дзяка, проголосити 2020 рік у Дніпрі роком Олександра Поля, прийняти на баланс мережі тепло- та водопостачання.

Традиційно на голосування виставили і низку рішень про передання земельних ділянок у власність громадян.

Теми: Дніпрокарантинкоронавірусмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі затримали інформаторку окупантів – посадовицю Укрзалізниці
Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку
Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: