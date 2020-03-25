Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во дворе, на расстоянии в масках: днепровские депутаты собрались на сессию

Среда, 25 марта 2020, 10:30
Во дворе, на расстоянии в масках: днепровские депутаты собрались на сессию
gorsovet.com.ua

25 марта началась 55-я очередная сессия Днепровского городского совета VII созыва, которую начали на свежем воздухе, чтобы затем продолжить в формате видеоконференции.

Источник: местное издание gorsovet.com.ua и трансляция Днепровского горсовета

Детали: На заседание собрались 48 депутатов. Некоторые из них, как видно по фото и видео, были в масках, но большинство – без.

Депутаты Днепра 25 марта 2020 года
Депутаты Днепра 25 марта 2020 года
Скрин-шот

Началась сессия с Гимна Украины.

В связи с постановлением Кабинета министров об общенациональном карантине днепровские депутаты приняли решение об изменении регламента проведения сессии.

Днепровский горсовет заседает во дворе из-за эпидемии
Днепровский горсовет заседает во дворе из-за эпидемии
gorsovet.com.ua
Днепровский горсовет
Днепровский горсовет "выкручивается", чтобы работать на карантине
gorsovet.com.ua

Поэтому после небольшого перерыва они решили собраться по рабочим местам – и дальше с помощью программного обеспечения ZOOM голосовать в режиме онлайн.

В повестке дня 55-й сессии – финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ.

Также городские избранники должны принять решение о переименовании одной из улиц в честь ученого Георгия Дзяка, провозгласить 2020 год в Днепре годом Александра Поля, принять на баланс сети тепло- и водоснабжение.

Традиционно на голосование выставили и ряд решений о передаче земельных участков в собственность граждан.

Темы: Днепркарантинкоронавирусместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: