Во дворе, на расстоянии в масках: днепровские депутаты собрались на сессию

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Среда, 25 марта 2020, 11:30
gorsovet.com.ua

25 марта началась 55-я очередная сессия Днепровского городского совета VII созыва, которую начали на свежем воздухе, чтобы затем продолжить в формате видеоконференции.

Источник: местное издание gorsovet.com.ua и трансляция Днепровского горсовета

Детали: На заседание собрались 48 депутатов. Некоторые из них, как видно по фото и видео, были в масках, но большинство – без.

Депутаты Днепра 25 марта 2020 года
Депутаты Днепра 25 марта 2020 года
Скрин-шот

Началась сессия с Гимна Украины.

В связи с постановлением Кабинета министров об общенациональном карантине днепровские депутаты приняли решение об изменении регламента проведения сессии.

Днепровский горсовет заседает во дворе из-за эпидемии
Днепровский горсовет заседает во дворе из-за эпидемии
gorsovet.com.ua
Днепровский горсовет
Днепровский горсовет "выкручивается", чтобы работать на карантине
gorsovet.com.ua

Поэтому после небольшого перерыва они решили собраться по рабочим местам – и дальше с помощью программного обеспечения ZOOM голосовать в режиме онлайн.

В повестке дня 55-й сессии – финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ.

Также городские избранники должны принять решение о переименовании одной из улиц в честь ученого Георгия Дзяка, провозгласить 2020 год в Днепре годом Александра Поля, принять на баланс сети тепло- и водоснабжение.

Традиционно на голосование выставили и ряд решений о передаче земельных участков в собственность граждан.

Темы: Днепр карантин коронавирус местная власть


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