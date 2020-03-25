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Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей

Середа, 25 березня 2020, 10:31

Румунія з полудня середи запроваджує жорсткий карантин, в рамках якого людям дозволено виходити з дому тільки щоб купити їжу, ліки, піти на роботу чи у випадку надзвичайних ситуацій. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Journal, жорсткі обмеження запроваджуються спеціальним військовим наказом.

Виходити з дому дозволяється також задля здачі крові, гуманітарної або волонтерської діяльності, ведення сільськогосподарської діяльності чи пересування з метою продажу сільськогосподарської продукції.

Індивідуальні заняття спортом на свіжому повітрі і вигул домашніх тварин дозволені.

Люди, старші 65 років, можуть покидати помешкання лише протягом 11:00 та 13:00 для покупок, отримання медичної допомоги, догляду за неповнолітніми чи потреб домашніх тварин. Виняток серед людей похилого віку зроблено для тих, хто ще працює або займається сільськогосподарською діяльністю.

Працівники, які вирушають з дому на роботу чи повертаються з неї, повинні мати службову картку або заяву від роботодавця.

Фрілансери та фізичні особи повинні пред'явити довідку із зазначенням імені, дати народження, причини пересування, дати та підпису. Документ може бути представлений ​​також на телефоні або планшеті.

Крім того, усі рейси до Франції та Німеччини з усіх аеропортів Румунії призупиняються з вечора 25 березня на 14 днів.

З 25 березня усі люди, які приїжджають до Румунії з-за кордону, переводяться в ізоляцію.

У середу кількість загиблих в Румунії у зв’язку з коронавірусом сягнула 13 осіб.

Теми: коронавірусРумунія
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