Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния жестко ограничила передвижение, ввели "двухчасовое окно" для пожилых людей

Среда, 25 марта 2020, 10:31

Румыния с полудня среды вводит жесткий карантин, в рамках которого людям разрешено выходить из дома, только чтобы купить еду, лекарства, пойти на работу или в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Journal, жесткие ограничения вводятся специальным военным приказом.

Выходить из дома разрешается также для сдачи крови, гуманитарной или волонтерской деятельности, ведения сельскохозяйственной деятельности или передвижения с целью продажи сельскохозяйственной продукции.

Индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе и выгул домашних животных разрешены.

Люди старше 65 лет могут покидать помещение только с 11:00 и 13:00 для покупок, получения медицинской помощи, ухода за несовершеннолетними или потребностей домашних животных. Исключение среди пожилых людей сделано для тех, кто еще работает или занимается сельскохозяйственной деятельностью.

Работники, которые отправляются из дома на работу или возвращаются с нее, должны иметь служебную карточку или заявление от работодателя.

Фрилансеры и физические лица должны предъявить справку с указанием имени, даты рождения, причины передвижения, даты и подписи. Документ может быть представлен также на телефоне или планшете.

Кроме того, все рейсы во Францию ​​и Германию из всех аэропортов Румынии приостанавливаются с вечера 25 марта на 14 дней.

С 25 марта все люди, которые приезжают в Румынию из-за рубежа, переводятся в изоляцию.

В среду количество погибших в Румынии в связи с коронавирусом достигло 13 человек.

Темы: коронавирусРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: