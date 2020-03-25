САП пояснює, як вийшов з-під варти фігурант справи "Повітряного експреса"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура констатує, що обвинуваченого у заволодінні коштами "Повітряного експреса" суд відпустив під домашній арешт через дії держобвинувачення та самого обвинуваченого.

Джерело: САП

Дослівно: "Один із обвинувачених перебував під вартою з вересня 2016 року із заставою. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17.03.2020 обвинуваченому у справі змінено запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Відповідно до ухвали основними мотивами для зміни запобіжного заходу слугувало те, що представник державного обвинувачення не доклав зусиль для зменшення або усунення ризику шляхом виклику у судове засідання свідків та протягом більше одного року обвинувачений повторно не імітує психічний розлад з метою перешкоджання кримінальному провадженню".

Деталі: На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього керівника ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" і власника приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн грн, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Києвом.

Щодо вищевказаного учасника схеми, який перебував під вартою з 2016 року, САП вказує, що раніше підставою для продовження запобіжного заходу було те, що захист не надав достатніх даних про правові підстави можливого проживання обвинуваченого за запропонованою у вересні 2019 року захистом адресою для домашнього арешту.

Водночас зараз без отримання будь-яких додаткових документів та з’ясування актуальної думки власника житла, суд змінив позицію та відправив обвинуваченого під домашній арешт за запропонованою у вересні 2019 року адресою. Заперечення прокурора щодо неможливості застосування домашнього арешту, принаймні через відсутність можливого житла для такого, суд залишив без уваги.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура констатує, що позбавлена можливості оскаржити вказане рішення з огляду на положення ч. 2 ст. 392 КПК України, про те що ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення вироку окремому оскарженню не підлягають.

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