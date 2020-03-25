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САП объясняет, как вышел из-под стражи фигурант дела "Воздушного экспресса"

Среда, 25 марта 2020, 11:24
САП объясняет, как вышел из-под стражи фигурант дела Воздушного экспресса

Специализированная антикоррупционная прокуратура констатирует, что обвиняемого в завладении средствами "Воздушного экспресса" суд отпустил под домашний арест из-за действий гособвинения и самого обвиняемого.

Источник: САП

Дословно: "Один из обвиняемых находился под стражей с сентября 2016 года с залогом. Постановлением Высшего антикоррупционного суда от 17.03.2020 обвиняемому по делу изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

В соответствии с постановлением основными мотивами для изменения меры пресечения послужило то, что представитель государственного обвинения не приложил усилий для уменьшения или устранения риска путем вызова в судебное заседание свидетелей и в течение более одного года обвиняемый повторно не имитирует психическое расстройство с целью препятствования уголовном производству".

Детали: На рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится уголовное производство по обвинению бывшего руководителя ГП "Нацпроект" Воздушный экспресс "и владельца частного предприятия в завладении и растрате 127 млн грн, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом.

Относительно вышеуказанного участника схемы, который находился под стражей с 2016 года, САП отмечает, что ранее основанием для продолжения меры пресечения было то, что защита не предоставила достаточных данных о правовых основаниях возможного проживания обвиняемого по предложенному в сентябре 2019 года защитой адресу домашнего ареста.

В то же время сейчас без получения каких-либо дополнительных документов и выяснения актуальной мысли владельца жилья, суд изменил позицию и отправил обвиняемого под домашний арест по предложенному в сентябре 2019 адресом. Возражения прокурора о невозможности применения домашнего ареста, по крайней мере из-за отсутствия возможного жилья для такого, суд оставил без внимания.

Специализированная антикоррупционная прокуратура констатирует, что лишена возможности обжаловать указанное решение с учетом положений ч. 2 ст. 392 УПК Украины, о том, что решения, вынесенные в ходе судебного производства в суде первой инстанции до вынесения приговора отдельному обжалованию не подлежат.

Предыстория:

  • Кредитное соглашение на финансирование реализации проекта "Воздушный экспресс" между Экспортно-импортным банком Китая и Госинвестпроектом было подписано 20 июня 2011 года.
  • Соглашение предусматривало предоставление средств в размере до 372 миллионов долларов.
  • Строительство было рассчитано на срок до двух лет. Всего на развитие инфраструктуры Киевской области планировали привлечь 2 миллиарда долларов в течение 2012 года.
  • Проект был переформатирован в 2016 году. В 2018-м "Укрзализныця" запустила в аэропорт "Борисполь" железнодорожный экспресс.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратурасуд
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