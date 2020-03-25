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ЄС вимагає в РФ і бойовиків відкрити частковий доступ на окупований Донбас

Середа, 25 березня 2020, 11:35

Європейський Союз звернувся до РФ та підконтрольних їй бойовиків з вимогою відкрити доступ через лінію розмежування для представників спостережної місії ОБСЄ та гуманітарних організацій на тлі пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в заяві речника високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

З 21 березня члени збройних формувань відмовляють у доступі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в райони, непідконтрольні українському уряду. 

Крім того, організації ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зіштовхуються з труднощами в доступі через лінію зіткнення, зазначили  в ЄС.

"Вкрай важливо, щоб Росія і підтримувані нею збройні формування надали СММ ОБСЄ, організаціям ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування через лінію дотику", - йдеться у заяві.

Відповідно до свого мандату, СММ повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ по всій Україні, включаючи райони Донецької і Луганської областей, які тимчасово перебувають поза контролем уряду, наполягають у ЄС.

"Безперешкодний доступ місії в і з неконтрольованих державою районів має важливе значення для надання надійної інформації про події на місцях, як це передбачено в Мінських угодах, і для забезпечення виконання її мандата на всій території країни", - сказано в заяві.

У ЄС підкреслили, що СММ адаптувала свою роботу з моніторингу у відповідь на глобальний спалах COVID-19. 

"У нинішніх умовах ще більш важливо, щоб продовжувала доставлятися гуманітарна допомога людям в цих районах. Агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста повинні мати безперешкодний доступ до нужденних на всій території Донбасу", - наголошується в заяві.

Німеччина напередодні застерегла від гуманітарної кризи на Донбасі на тлі пандемії коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіяЄС
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