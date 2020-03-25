Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС требует от РФ и боевиков открыть частичный доступ на оккупированный Донбасс

Среда, 25 марта 2020, 11:35

Европейский Союз обратился к РФ и подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

С 21 марта члены вооруженных формирований отказывают в доступе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы, неподконтрольные украинскому правительству.

Кроме того, организации ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста (МККК) сталкиваются с трудностями в доступе через линию соприкосновения, отметили в ЕС.

"Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - говорится в заявлении.

В соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне контроля правительства, настаивают в ЕС.

"Беспрепятственный доступ миссии в и из неконтролируемых государством районов имеет важное значение для предоставления надежной информации о событиях на местах, как это предусмотрено в Минских соглашениях, и для обеспечения выполнения ее мандата на всей территории страны", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что СММ адаптировала свою работу по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19.

"В нынешних условиях еще более важно, чтобы продолжала доставляться гуманитарная помощь людям в этих районах. Агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся на всей территории Донбасса", - отмечается в заявлении.

Германия накануне предостерегла от гуманитарного кризиса на Донбассе на фоне пандемии коронавируса.

Темы: ДонбассРосcияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: