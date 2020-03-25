Через коронавірус можуть позбавити фінансування Держкіно і Український культурний фонд

Щоб залучити додаткові кошти для боротьби з коронавірусом міністерство фінансів вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.

Джерело: Заява Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, опублікована заступницею голови фракції "Слуга народу" і заступницею голови цього Комітету Євгенією Кравчук у facebook

Пряма мова: "Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню".

Деталі: Згідно із повідомленням, у Держкіно планують забрати – 750 млн. грн, у Українського культурного фонду – 500 млн. грн, у Інституту книги – 150 млн. грн.

Фінансування туризму можуть урізати на 240 млн. грн.

Крім того, планують скоротити витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики - на суму понад 500 млн. грн.

В комітеті наголошують, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць.

Члени комітету наголошують, що будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільно комітету та з залученням представників міністерства і закликають Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій.