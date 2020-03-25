Из-за коронавируса могут лишить финансирования Госкино и Украинский культурный фонд

Чтобы привлечь дополнительные средства для борьбы с коронавирусом министерство финансов вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта.

Источник: Заявление Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, опубликованное заместителем председателя фракции "Слуга народа" и заместителем председателя этого Комитета Евгенией Кравчук в facebook

Прямая речь: "Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату".

Детали: Согласно сообщению, у Госкино планируют забрать - 750 млн. грн, у Украинского культурного фонда - 500 млн. грн, у Института книги - 150 млн. грн.

Финансирование туризма могут урезать на 240 млн. грн.

Кроме того, планируют сократить расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн. грн.

В комитете отмечают, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потере тысяч рабочих мест.

Члены комитета отмечают, что любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетов с привлечением представителей министерства и призывают Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.