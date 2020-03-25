Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за коронавируса могут лишить финансирования Госкино и Украинский культурный фонд

Среда, 25 марта 2020, 12:11
Из-за коронавируса могут лишить финансирования Госкино и Украинский культурный фонд

Чтобы привлечь дополнительные средства для борьбы с коронавирусом министерство финансов вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта.

Источник: Заявление Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, опубликованное заместителем председателя фракции "Слуга народа" и заместителем председателя этого Комитета Евгенией Кравчук в facebook

Прямая речь: "Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату".

Детали: Согласно сообщению, у Госкино планируют забрать - 750 млн. грн, у Украинского культурного фонда - 500 млн. грн, у Института книги - 150 млн. грн.

Финансирование туризма могут урезать на 240 млн. грн.

Кроме того, планируют сократить расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн. грн.

В комитете отмечают, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потере тысяч рабочих мест.

Члены комитета отмечают, что любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетов с привлечением представителей министерства и призывают Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.

Темы: культурабюджетМинфинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
культура
Кто станет движущей силой для украинского общества?
Институт книги инициирует библиотечное "молчание" ради замены советских книг
"Самая очаровательная Баттерфляй". В Италии состоится выставка, посвященная Саломеи Крушельницкой
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: