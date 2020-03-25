Из-за коронавируса могут лишить финансирования Госкино и Украинский культурный фонд

286 просмотров
Среда, 25 марта 2020, 13:11

Чтобы привлечь дополнительные средства для борьбы с коронавирусом министерство финансов вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта.

Источник: Заявление Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, опубликованное заместителем председателя фракции "Слуга народа" и заместителем председателя этого Комитета Евгенией Кравчук в facebook

Прямая речь: "Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату".

Детали: Согласно сообщению, у Госкино планируют забрать - 750 млн. грн, у Украинского культурного фонда - 500 млн. грн, у Института книги - 150 млн. грн.

Финансирование туризма могут урезать на 240 млн. грн.

Кроме того, планируют сократить расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн. грн.

В комитете отмечают, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потере тысяч рабочих мест.

Члены комитета отмечают, что любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетов с привлечением представителей министерства и призывают Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.

Темы: культура бюджет Минфин коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Продюсер Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме – СМИ 23 марта 2020, 09:08
Голливудская актриса Куриленко заявила, что победила коронавирус 23 марта 2020, 08:45
Тенор Пласидо Доминго заболел коронавирусом 23 марта 2020, 08:24
Все новости
Главные новости
Запорожье также вводит чрезвычайную ситуацию
На Волыни первый случай коронавируса – у 7-летнего ребенка
25 марта. No time to die: как мир борется с коронавирусом
Коронавирус во Франции: за сутки умерло рекордное число людей
Все новости
поясняет Супрун

Как правильно самоизолироваться в домашних условиях

здоровье

Что надо знать о новом коронавирусе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів