У Франції за порушення карантину загрожує до 3750 євро штрафу або 6 місяців тюрми

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Середа, 25 березня 2020, 14:02

У Франції максимальна санкція за порушення карантину передбачає 3750 євро штрафу та 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію розмістило у своєму Twitter Міністерство внутрішніх справ Франції.

"Якщо ви не поважаєте обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції, до вас будуть застосовані санкції. За перше порушення передбачається штраф у розмірі 135 євро, за рецидив протягом 15 днів – штраф у розмірі 1500 євро. Якщо протягом 30 днів буде складено три протоколи – правопорушення карається штрафом 3750 євро та до 6 місяців позбавлення волі. Захистіть себе та інших", - йдеться у повідомленні.

Нові санкції почали діяти з 24 березня, відколи в країні набрали чинності ще жорсткіші карантинні обмеження.  

Нагадаємо, з 24 березня заборонені пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна. Займатись цими активностями дозволено один раз на день.

Ще з 17 березня діє вимога про необхідність, у разі виходу з дому, мати при собі спеціальну форму з поясненням причин.  

За результатами опитування Elabe / Berger-Levrault для каналу BFMTV, більшість французів підтримують обмеження для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, 93% опитаних схвалюють обмеження свободи пересування терміном не менше 15 днів.

Станом на 24 березня, у Франції від ускладнень коронавірусу померли 1100 осіб, кількість інфікованих перевищила 22,3 тисячі.

Теми: коронавірус Франція карантин


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