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Во Франции за нарушение карантина грозит до 3750 евро штрафа или 6 месяцев тюрьмы

Среда, 25 марта 2020, 13:02

Во Франции максимальная санкция за нарушение карантина предусматривает 3750 евро штрафа и 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию разместило в своем Twitter Министерство внутренних дел Франции.

"Если вы не уважаете ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, к вам будут применены санкции. За первое нарушение полагается штраф в размере 135 евро, за рецидив в течение 15 дней - штраф в размере 1500 евро. Если в течение 30 дней будет составлено три протокола - правонарушение карается штрафом 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы. Защитите себя и других", - говорится в сообщении.

Новые санкции начали действовать с 24 марта, с тех пор в стране вступили в силу еще более жесткие карантинные ограничения.

Напомним, с 24 марта запрещены пробежки на расстояние в радиусе более 1 километр от места проживания. Выходить на улицу с целью физической активности больше, чем на час, нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Еще с 17 марта действует требование о необходимости, в случае выхода из дома, иметь при себе специальную форму с объяснением причин.

По результатам опроса Elabe / Berger-Levrault для канала BFMTV, большинство французов поддерживают ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, 93% опрошенных одобряют ограничение свободы передвижения сроком не менее 15 дней.

По состоянию на 24 марта, во Франции от осложнений коронавируса умерли 1100 человек, количество инфицированных превысило 22,3 тысячи.

Темы: коронавирусФранциякарантин
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