Британія продовжуватиме візи тим, хто не може виїхати через коронавірус

Велика Британія буде продовжувати термін дії віз громадянам інших країн, які не можуть повернутися додому через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

"Продовження, оголошене сьогодні (24 березня) міністром внутрішніх справ Пріті Патель, буде поширюватися на всіх, чиє перебування закінчується після 24 січня і хто не може покинути країну через обмеження на поїздки або самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Рішення про продовження віх стосується в тому числі і громадян України, які перебувають у Британії.

Практика продовження віз буде діяти до 31 травня, але буде регулярно переглядатися в разі необхідності додаткових продовжень.

"У UKVI була створена спеціальна імміграційна команда COVID-19, щоб зробити процес максимально простим. Той, хто перебуває в такій ситуації, повинен просто зв'язатися з цією командою за цією адресою електронної пошти CIH@homeoffice.gov.uk, щоб повідомити, що термін дії візи закінчився, і їм буде надано продовження", - йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ також тимчасово розширює положення про перебування в країні тим, хто хоче подати заяву на отримання візи і залишитися у Британії на тривалий термін.

Це буде означати, що люди можуть подати прохання на зміну заявки, наприклад, з рівня 4 (студент) на рівень 2 (працівник загального профілю), залишаючись при цьому у Британії.

У той же час, в британському міністерстві очікують, що ті, хто звернеться з проханням продовжити візу, повернуться до своїх країн якомога швидше після скасування обмежень на польоти і перетин кордонів

"На тлі нинішніх рекомендацій по самоізоляції і соціальному дистанціюванню Міністерство внутрішніх справ також відмовляється від низки вимог до візових спонсорів, наприклад, дозволяє особам, які не є громадянами ЄС, що знаходяться тут на робочих або навчальних підставах, виконувати свою роботу або навчання з дому", - відзначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Великій Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 8077 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.

23 березня прем'єр Британії Борис Джонсон запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише в разі крайньої потреби.

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