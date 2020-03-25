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Британія продовжуватиме візи тим, хто не може виїхати через коронавірус

Середа, 25 березня 2020, 13:35

Велика Британія буде продовжувати термін дії віз громадянам інших країн, які не можуть повернутися додому через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

"Продовження, оголошене сьогодні (24 березня) міністром внутрішніх справ Пріті Патель, буде поширюватися на всіх, чиє перебування закінчується після 24 січня і хто не може покинути країну через обмеження на поїздки або самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Рішення про продовження віх стосується в тому числі і громадян України, які перебувають у Британії.

Практика продовження віз буде діяти до 31 травня, але буде регулярно переглядатися в разі необхідності додаткових продовжень.

"У UKVI була створена спеціальна імміграційна команда COVID-19, щоб зробити процес максимально простим. Той, хто перебуває в такій ситуації, повинен просто зв'язатися з цією командою за цією адресою електронної пошти CIH@homeoffice.gov.uk, щоб повідомити, що термін дії візи закінчився, і їм буде надано продовження", - йдеться в повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ також тимчасово розширює положення про перебування в країні тим, хто хоче подати заяву на отримання візи і залишитися у Британії на тривалий термін.

Це буде означати, що люди можуть подати прохання на зміну заявки, наприклад, з рівня 4 (студент) на рівень 2 (працівник загального профілю), залишаючись при цьому у Британії.

У той же час, в британському міністерстві очікують, що ті, хто звернеться з проханням продовжити візу, повернуться до своїх країн якомога швидше після скасування обмежень на польоти і перетин кордонів

"На тлі нинішніх рекомендацій по самоізоляції і соціальному дистанціюванню Міністерство внутрішніх справ також відмовляється від низки вимог до візових спонсорів, наприклад, дозволяє особам, які не є громадянами ЄС, що знаходяться тут на робочих або навчальних підставах, виконувати свою роботу або навчання з дому", - відзначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Великій Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 8077 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.

23 березня прем'єр Британії Борис Джонсон запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише в разі крайньої потреби.

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Теми: Велика Британіякоронавірус
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