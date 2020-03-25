Британия будет продлевать визы тем, кто не может выехать из-за коронавируса

Великобритания будет продлевать срок действия виз гражданам других стран, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

"Продление, объявлено сегодня (24 марта) министром внутренних дел Прити Пател, будет распространяться на всех, чьё пребывание заканчивается после 24 января и кто не может покинуть страну из-за ограничений на поездки или самоизоляции", - говорится в сообщении.

Решение о продлении касается, в том числе и граждан Украины, которые находятся в Британии.

Практика продления виз будет действовать до 31 мая, но будет регулярно пересматриваться в случае необходимости дополнительных продлений.

"В UKVI была создана специальная иммиграционная команда COVID-19, чтобы сделать процесс максимально простым. Тот, кто находится в такой ситуации, должен просто связаться с этой командой по этому адресу электронной почты CIH@homeoffice.gov.uk, чтобы сообщить, что срок действия визы закончился, и им будет предоставлено продление", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел также временно расширяет положения о пребывании в стране тем, кто хочет подать заявление на получение визы и остаться в Великобритании на длительный срок.

Это будет означать, что люди могут подать прошение на смену заявки, например, с уровня 4 (студент) на уровень 2 (работник общего профиля), оставаясь при этом в Британии.

В то же время, в британском министерстве ожидают, что те, кто обратится с просьбой продлить визу, вернутся в свои страны как можно скорее после отмены ограничений на полеты и пересечение границ

"На фоне нынешних рекомендаций по самоизоляции и социальному дистанцированию Министерство внутренних дел также отказывается от ряда требований к визовым спонсорам, например, позволяет лицам, которые не являются гражданами ЕС, которые находятся здесь на рабочих или учебных основаниях, выполнять свою работу или учебу из дома", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Великобритании количество больных коронавирусом выросла до 8077 человек, в результате болезни умерли 422 человека.

23 марта премьер Великобритании Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.

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