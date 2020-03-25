У Європарламенті підтвердили 6 випадків коронавірусу

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Середа, 25 березня 2020, 15:27

У Європейському парламенті кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 6.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це заявив в електронному листі генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле.

За його словами, позитивний результат тесту на коронавірус виявився у 6 осіб з Європейського парламенту. Серед них – один депутат (імовірно, йдеться про поляка Адама Ярубаса - ЄП), двоє працівників апарату, один асистент та два зовнішні підрядники.  

Велле написав це у відповіді на лист французького європарламентаря Жерома Рів’єра, який просив прокоментувати твердження, яке пролунало від одного з казначеїв Європарламенту Кароля Карскі у коментарі для польських ЗМІ про те, що у Європарламенті нібито підтвердилися вже 43 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, 20 березня перший депутат Європарламенту - Адам Ярубас від Європейської народної партії - повідомив, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Він зазначав, що перебуває у лікарні, але почувається добре.

23 березня в інституції повідомили про смерть одного з працівників. Він працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій та технологічної підтримки.

Теми: Європарламент Covid-2019 коронавірус


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