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В Европарламенте подтвердили 6 случаев коронавируса

Среда, 25 марта 2020, 14:27
В Европарламенте подтвердили 6 случаев коронавируса

В Европейском парламенте количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до 6.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом заявил в электронном письме генеральный секретарь Европарламента Клаус Велле.

По его словам, положительный результат теста на коронавирус оказался у 6 человек из Европейского парламента. Среди них – один депутат (вероятно, речь идет о поляке Адамсе Ярубасе – ЕП), двое работников аппарата, один ассистент и два внешних подрядчика.

Велле написал об этом в ответе на письмо французского европарламентария Жерома Ривьера, который просил прокомментировать утверждение, прозвучавшее от одного из казначеев Европарламента Кароля Карского в комментарии для польских СМИ о том, что в Европарламенте якобы подтвердились уже 43 случая коронавируса.

Напомним, 20 марта первый депутат Европарламента – Адам Ярубас от Европейской народной партии – сообщил, что у него положительный результат теста на коронавирус. Он говорил, что находится в больнице, но чувствует себя хорошо.

23 марта в институции сообщили о смерти одного из сотрудников. Он был подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.

Темы: ЕвропарламентCovid-2019коронавирус
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