Палиця й Дубінський внесли альтернативи до "антиколомойського" закону Кабміну

Депутати Олександр Дубінський та Ігор Палиця зареєстрували законопроєкти, альтернативні до урядового законопроєкту, який необхідний для нової програми Міжнародного валютного фонду і який неофіційно називають "антиколомойським".

Джерело: сайт Верховної Ради, "Економічна правда", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 24 березня Кабінет міністрів вніс проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

25 березня з’явилися три альтернативних до нього законопроєкти: Ігор Палиця зареєстрував свій варіант під №3260-1, Олександр Дубінський – під №3260-2, а Ольга Василевська-Смаглюк – під №3260-3.

Дубінський та Палиця пов'язані з колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським своєю колишньою роботою. Обидва вони входять у профільний для "банківського" законопроєкту комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, а Дубінський є заступником голови цього комітету.

Урядовий законопроєкт, згідно з пояснювальною запискою, містить три блоки змін до законодавства:

- удосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління;



- удосконалення законодавчих норм, які визначають особливості судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку;



- удосконалення законодавчих норм, що визначають оновлені механізми виведення банків з ринку, удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог (відшкодування шкоди), якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.

Цей законопроєкт називають "антиколомойським", бо на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Супровідна документація до альтернативних законопроєктів поки відсутня.

Передбачалося, що Верховна Рада розгляне дане питання на позачерговому засіданні в четвер, проте засідання перенесли – попередньо на суботу, 28 березня.

Дата розгляду цього законопроекту комітетом поки що невідома.

Довідково: Для остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про затвердження нової програми Києву необхідно ухвалити законопроект про банки. Цей документ має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

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