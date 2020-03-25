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Палица и Дубинский внесли альтернативы к "антиколомойскому" закону Кабмина

Среда, 25 марта 2020, 14:28
Палица и Дубинский внесли альтернативы к антиколомойскому закону Кабмина

Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица зарегистрировали законопроекты, альтернативные правительственному законопроекту, который необходим для новой программы Международного валютного фонда и который неофициально называют "антиколомойським".

Источник: сайт Верховной Рады, "Экономическая правда", "Интерфакс-Украина"

Детали: 24 марта Кабинет министров внес проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

25 марта появились три альтернативных к нему законопроекта: Игорь Палица зарегистрировал свой вариант под №3260-1, Александр Дубинский – под №3260-2, а Ольга Василевская-Смаглюк – под №3260-3.

Дубинский и Палица связаны с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским своей прежней работой. Оба они входят в профильный для "банковского" законопроекта комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а Дубинский является замглавы этого комитета.

Правительственный законопроект, согласно пояснительной записке, содержит три блока изменений в законодательство:

- совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления;

- совершенствование законодательных норм, которые определяют особенности судебного производства в делах о выводе банков с рынка;

- совершенствование законодательных норм, определяющих обновленные механизмы вывода банков с рынка, совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований (возмещение вреда) как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Этот законопроект называют "антиколомойским", поскольку на данном этапе наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем - Игорем Коломойским.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Сопроводительная документация к альтернативным законопроектам пока отсутствует. 

Предполагалось, что Верховная Рада рассмотрит данный вопрос на внеочередном заседании в четверг, однако заседание перенесли – предварительно на субботу, 28 марта.

Дата рассмотрения этого законопроекта комитетом пока неизвестна.

Справка: Для окончательного решения Совета директоров Международного валютного фонда об утверждении новой программы Киеву необходимо принять законопроект о банках. Этот документ должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы, и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

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Темы: Верховная РадабанкиКоломойскийКабинет министровМВФ
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