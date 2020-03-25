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Перший випадок захворювання на Covid-19 підтвердили на Вінничині

Середа, 25 березня 2020, 15:42
Перший випадок захворювання на Covid-19 підтвердили на Вінничині

На Вінниччині лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції.

Джерело: голова Вінницької ОДА Вячеслав Скальський під час брифінгу, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Станом на 14.00 годин 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозрілих випадків щодо захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені.

На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно".

Деталі: Зразки матеріалів ще трьох пацієнтів досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України".

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областькоронавірус
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