Первый случай заболевания Covid-19 подтвердили в Винницкой области

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Среда, 25 марта 2020, 16:42

В Винницкой области лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции.

Источник: председатель Винницкой ОГА Вячеслав Скальский во время брифинга, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на 14.00 часов 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев на заболевание коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены.

К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно".

Детали: Образцы материалов еще трех пациентов исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины".

Темы: Винницкая область коронавирус


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