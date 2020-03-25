Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща офіційно продовжила закриття кордонів до 13 квітня

Середа, 25 березня 2020, 15:57

Уряд Польщі продовжив тимчасове закриття кордонів ще на 20 днів, від сьогодні до 13 квітня цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Money.pl.

"Здійснення контролю, в тому числі можливість обмеження на засадах, визначених у Кодексі про кордони Шенгенської зони, буде коригуватися, відповідно до ступеня небезпеки, громадського порядку або державної безпеки у зв'язку з виникненням серйозної загрози для громадської охорони здоров'я, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19", - сказано в постанові польського уряду.

Спочатку польські кордони були закриті для іноземців на 10 днів, починаючи з неділі 15 березня.

При цьому всі поляки – можуть повернутися на батьківщину. Після повернення їх поміщають в обов'язковий 14-денний домашній карантин.

Призупинено міжнародне пасажирське авіасполучення та залізничне сполучення.

Товари виїжджають і в'їжджають в Польщу без перешкод.

За останніми даними, у Польщі від коронавірусу померли 13 людей, заражених - 957.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщакоронавірускарантинCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: