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Польша официально продолжила закрытие границ до 13 апреля

Среда, 25 марта 2020, 15:57

Правительство Польши продолжило временное закрытие границ еще на 20 дней, с сегодняшнего дня до 13 апреля этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Money.pl.

"Осуществление контроля, в том числе возможность ограничения на принципах, определенных в Кодексе о границах Шенгенской зоны, будет корректироваться, в соответствии со степенью опасности, общественного порядка или государственной безопасности в связи с возникновением серьезной угрозы для общественного здравоохранения, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19 ", - говорится в постановлении польского правительства.

Сначала польские границы были закрыты для иностранцев на 10 дней, начиная с воскресенья 15 марта.

При этом все поляки могут вернуться на родину. По возвращении их помещают в обязательный 14-дневный домашний карантин.

Приостановлено международное пассажирское авиасообщение и железнодорожное сообщение.

Товары ввозятся и вывозятся из Польши без помех.

По последним данным, в Польше от коронавируса умерли 13 человек, зараженных – 957.

Темы: ПольшакоронавирускарантинCovid-2019
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