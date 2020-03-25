Зеленський: Держава готує проєкт "Великдень вдома"

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах".

Деталі: Глава держави відзначив, що керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції.

За його словами очільники церков погоджуються з необхідністю обмежувати кількість прихожан у випадках обрядів, що вимагають присутності людей, однак питання Великодніх свят залишається найскладнішим.

На селекторній нараді президента з місцевою владою розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

Зеленський повідомив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню COVID-19.