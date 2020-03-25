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Зеленский: Государство готовит проект "Пасха дома"

Среда, 25 марта 2020, 16:36
Зеленский: Государство готовит проект Пасха дома

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях".

Детали: Глава государства отметил, что руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции.

По его словам руководители церквей соглашаются с необходимостью ограничивать количество прихожан в случаях обрядов, требующих присутствия людей, однако вопрос Пасхальных праздников остается самым сложным.

На селекторном совещании президента с местной властью рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей о присоединении при необходимости их представителей к областным штабам, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Украинская правда

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Темы: карантинцерковь
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