Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: ООН планує виділити Україні $33 млн

Середа, 25 березня 2020, 16:39
Коронавірус: ООН планує виділити Україні $33 млн

Генеральний секретар ООН у середу оголосив про запуск Глобального плану гуманітарного реагування на коронавірус із загальним бюджетом $2 млрд, з яких понад $30 млн планують виділити Україні.

Джерело: представник України при ООН Сергій Кислиця, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кислиці: "Глобальний план, про який сьогодні заявив Генсек ООН, має пакет допомоги для України. Спочатку йшлося про виділення $20 млн на боротьбу з коронавірусом, але за підсумками переговорів з представниками відповідних структур ООН, суму допомоги було збільшено до $33 млн.

Потрібно подбати про те, щоб найбільш незахищені категорії українців мали засоби для лікування й мінімізації негативного впливу коронавірусу".

Деталі: Ці кошти підуть для організації гуманітарного реагування саме на сході України по обидві сторони розмежування. План передбачає підтримку закладів охорони здоров’я; забезпечення продовольчої безпеки й товарів першої необхідності; підтримку осіб похилого віку та людей з інвалідністю в умовах самоізоляції; допомогу в організації дистанційної шкільної освіти.

Глобальний план ООН гуманітарного реагування на Covid-19 передбачає залучення $2 млрд з метою припинення неконтрольованого поширення коронавірусу по всій Південній Америці, Африці, Близькому Сході та Азії. Він забезпечує, зокрема, доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів; встановлення додаткових станцій для особистої гігієни; проведення інформаційних кампаній про те, як захистити себе та інших від вірусу.

Крім того, в регіонах Африки, Азії й Латинської Америки організовуватимуться авіамости та хаби для переміщення гуманітарних працівників й забезпечення поставок. Україна, зі свого боку, привітала Глобальний план ООН.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: