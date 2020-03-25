Коронавірус: ООН планує виділити Україні $33 млн

Генеральний секретар ООН у середу оголосив про запуск Глобального плану гуманітарного реагування на коронавірус із загальним бюджетом $2 млрд, з яких понад $30 млн планують виділити Україні.

Джерело: представник України при ООН Сергій Кислиця, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кислиці: "Глобальний план, про який сьогодні заявив Генсек ООН, має пакет допомоги для України. Спочатку йшлося про виділення $20 млн на боротьбу з коронавірусом, але за підсумками переговорів з представниками відповідних структур ООН, суму допомоги було збільшено до $33 млн.

Потрібно подбати про те, щоб найбільш незахищені категорії українців мали засоби для лікування й мінімізації негативного впливу коронавірусу".

Деталі: Ці кошти підуть для організації гуманітарного реагування саме на сході України по обидві сторони розмежування. План передбачає підтримку закладів охорони здоров’я; забезпечення продовольчої безпеки й товарів першої необхідності; підтримку осіб похилого віку та людей з інвалідністю в умовах самоізоляції; допомогу в організації дистанційної шкільної освіти.

Глобальний план ООН гуманітарного реагування на Covid-19 передбачає залучення $2 млрд з метою припинення неконтрольованого поширення коронавірусу по всій Південній Америці, Африці, Близькому Сході та Азії. Він забезпечує, зокрема, доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів; встановлення додаткових станцій для особистої гігієни; проведення інформаційних кампаній про те, як захистити себе та інших від вірусу.

Крім того, в регіонах Африки, Азії й Латинської Америки організовуватимуться авіамости та хаби для переміщення гуманітарних працівників й забезпечення поставок. Україна, зі свого боку, привітала Глобальний план ООН.