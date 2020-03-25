Коронавирус: ООН планирует выделить Украине $ 33 млн

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Среда, 25 марта 2020, 17:39

Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $2 млрд, из которых более $30 млн планируют выделить Украине.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кислицы: "Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн.

Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса".

Детали: Эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

В целом, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены, проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса.

Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок. Украина, со своей стороны, поприветствовала Глобальный план ООН.

Украинская правда
Темы: ООН коронавирус


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