Культуру та кіно позбавлять 7 мільярдів фінансування – Ткаченко

Міністерство фінансів збирається скоротити видатки держбюджету, зокрема, за рахунок зменшення на 7 мільярдів гривень фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту.

Джерело: коментар голови комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка виданню "Детектор медіа"

Деталі: За словами Ткаченка, Мінфін планує скоротити фінансування Мінкульту на 7 млрд грн. Зокрема, на 750 млн грн для Держкіно, на понад 500 млн для будівництва музеїв Голодомору і Революції Гідності, на 250 млн грн для творчих спілок, на 500 млн грн для українського культурного фонду, на 150 млн грн для Інституту книги, на 500 млн грн для програм інформполітики, "зшивання країни", для молоді, на ремонти та реставрації.

І це, за словами голови комітету, "далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту". За його інформацією, також фінансове скорочення торкнеться Міністерства молоді та спорту.

На його думку, скорочення цих видатків призведе до ліквідації Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, Інституту книги, а також припинення діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики тощо.

Пряма мова: "Що це означає? Це смерть для всієї креативної індустрії. Сотні тисяч людей залишаться без роботи. Зусилля витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець. Ми відкинемось на кілька років назад".

У держбюджеті на 2020 рік на видатки Міністерства культури, молоді та спорту було передбачено 15,4 млрд грн. До цієї суми входили всі видатки за бюджетними програмами самого міністерства, а також Державного комітету телебачення і радіомовлення (у тому числі - фінансова підтримка суспільного мовника), Державного агентства України з питань кіно, Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Українського інституту національної пам'яті.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики в онлайн-режимі ухвалив свою заяву з цього приводу, яку оприлюднив Ткаченко. Комітет закликав Мінфін утриматися від ухвалення відповідного рішення до проведення консультацій. Члени комітету готові напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери.