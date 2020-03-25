Культуру и кино лишат 7 миллиардов финансирования – Ткаченко

Министерство финансов собирается сократить расходы госбюджета, в частности, за счет уменьшения на 7 млрд гривен финансирования всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта.

Источник: комментарий главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Александра Ткаченко изданию "Детектор медиа"

Детали: По словам Ткаченко, Минфин планирует сократить финансирование Минкультуры на 7 млрд грн. В частности, на 750 млн грн для Госкино, более чем 500 млн для строительства музеев Голодомора и Революции Достоинства, на 250 млн грн для творческих союзов, на 500 млн грн для украинского культурного фонда, на 150 млн грн для Института книги, на 500 млн грн для программ информполитики, "сшивания страны", для молодежи, на ремонты и реставрации.

И это, по словам главы комитета, "далеко не полный перечень сокращений бюджета Минкульта". По его информации, также финансовое сокращение коснется и Министерства молодежи и спорта.

По его мнению, сокращение этих расходов приведет к ликвидации Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Института книги, а также прекращению деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное.

Прямая речь: "Что это значит? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия, потраченные на рост и развитие культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет. Мы откинемся на несколько лет назад".

В госбюджете на 2020 год на расходы Министерства культуры, молодежи и спорта было предусмотрено 15,4 млрд грн. В эту сумму входили все расходы по бюджетным программам самого министерства, а также Государственного комитета телевидения и радиовещания (в том числе - финансовая поддержка общественного вещателя), Государственного агентства Украины по вопросам кино, Государственной службы по этнополитике и свободе совести, Украинского института национальной памяти.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в онлайн-режиме принял свое заявление по этому поводу, которое обнародовал Ткаченко. Комитет призвал Минфин воздержаться от принятия соответствующего решения до проведения консультаций. Члены комитета готовы разработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы.