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Більше двох не збиратись: Чехія посилила коронавірусні обмеження

Середа, 25 березня 2020, 17:43
Більше двох не збиратись: Чехія посилила коронавірусні обмеження

Міністерство охорони здоров’я Чехії розширило запроваджені урядом заходи, спрямовані на запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Так, обмеження на вільне пересування осіб тепер доповнюється додатковим пунктом, в якому прямо говориться, що "пропонується перебування в громадських місцях не більше двох осіб, за винятком членів одного домогосподарства, підприємницької чи іншої аналогічної діяльності, участі у похороні з дотриманням дистанції не менше двох метрів".

До вівторка обмеження на пересування формулювалося тільки в загальних рисах.

Пакет заходів, був прийнятий прем'єр-міністром Андреєм Бабішем у понеділок і повинен залишатися в силі до 1 квітня.

Ці заходи, а також інші обмеження спрямовані на запобігання і обмеження поширення коронавірусу, який до теперішнього часу у Чехії призвів до смерті 5 осіб, інфіковані 1497 людей.

Нагадаємо, глава чеського кризового штабу Роман Примула заявив, що прикордонні обмеження в Чехії через коронавірус можуть тривати до двох років.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіякоронавірускарантинCovid-2019
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