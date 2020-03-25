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Более двух не собираться: Чехия усилила коронавирусные ограничения

Среда, 25 марта 2020, 17:43
Более двух не собираться: Чехия усилила коронавирусные ограничения

Министерство здравоохранения Чехии расширило введенные правительством меры, направленные на предотвращение распространения коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Так, ограничения на свободное передвижение лиц теперь дополняется дополнительным пунктом, в котором прямо говорится, что "предлагается пребывание в общественных местах не больше двух человек, за исключением членов одного домохозяйства, предпринимательской или иной аналогичной деятельности, участия в похоронах с соблюдением дистанции не менее двух метров".

До вторника ограничения на передвижение формулировалось только в общих чертах.

Пакет мер, был принят премьер-министром Андреем Бабишем в понедельник и должен оставаться в силе до 1 апреля.

Эти меры, а также другие ограничения, направленные на предотвращение и ограничение распространения коронавирус, который до настоящего времени в Чехии привел к смерти 5 человек, инфицированы 1497 людей.

Напомним, глава чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что пограничные ограничения в Чехию через коронавирус могут длиться до двух лет.

Темы: ЧехиякоронавирускарантинCovid-2019
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