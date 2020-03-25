У Швейцарії кількість заражень коронавірусом наблизилась до 10 тисяч

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Середа, 25 березня 2020, 19:40

Число заражень коронавірусом у Швейцарії продовжує стрімко зростати: опівдні середи вже було зареєстровано 9765 підтверджених випадків захворювання - це 929 більше, ніж 24 години тому.

Про це як повідомив міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Кількість зареєстрованих хворих на тисячу населення у Швейцарії перевищила аналогічний показник в Італії, Так, на тисячу населення в Швейцарії припадає 1,17 хворих, в Італії – 0,9.

За словами Берсе, це "очікуване зростання", а "не вибух".

Він наголосив на необхідності дотримуватись обмежувальних заходів, запроваджених Федеральною радою.

"Наполегливість населення все ж необхідна, щоб зуміти впоратися з кризою. Це не біг на 100 метрів, а марафон" – сказав міністр.

Берсе не надав жодної інформації про кількість людей, які померли від коронавірусу.

Згідно з даними, приведеними інформаційним агентством Keystone-SDA, заснованими на інформації з кантонів, до полудня середи було зареєстровано 150 смертей.

Теми: Швейцарія коронавірус жертви


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