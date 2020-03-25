Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Швейцарии количество заражений коронавирусом приблизилось к 10 тысячам

Среда, 25 марта 2020, 18:40
В Швейцарии количество заражений коронавирусом приблизилось к 10 тысячам

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии продолжает стремительно расти: в полдень среды уже было зарегистрировано 9765 подтвержденных случаев заболевания - это 929 больше, чем 24 часа назад.

Об этом как сообщил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Количество зарегистрированных больных на тысячу населения в Швейцарии превысила аналогичный показатель в Италии, Так, на тысячу населения в Швейцарии приходится 1,17 больных, в Италии – 0,9.

По словам Берсе, это "ожидаемый рост", а "не взрыв".

Он отметил необходимость соблюдать ограничительные меры, введенные Федеральным советом.

"Настойчивость населения все же необходима, чтобы суметь справиться с кризисом. Это не бег на 100 метров, а марафон", – сказал министр.

Берсе не предоставил никакой информации о количестве людей, которые умерли от коронавирус.

Согласно данным, приведенным информационным агентством Keystone-SDA, основанными на информации из кантонов, до полудня среды было зарегистрировано 150 смертей.

Темы: Швейцариякоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Швейцария
В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
В нейтральной Швейцарии узнали, как их бронеавтомобили попали в Украину
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: