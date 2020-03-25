СБУ виявила схрон з російським вогнеметом на Луганщині

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Середа, 25 березня 2020, 20:10

Зі схронів на Луганщині правоохоронці вилучили малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А російського виробництва, гранатомет РПГ-18, тридцять п’ять гранатометних пострілів ВОГ-25 та ВОГ-25П і сім гранат.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Виявлені засоби ураження зберігалися у покинутому бліндажі та були у бойовому стані.

У підвальному приміщенні багатоповерхівки у Лисичанську, а також поблизу селищ Біла Гора і Мирна Долина Попаснянського району співробітники СБУ виявили 6 схованок з військовими засобами ураження.

Зі схронів правоохоронці вилучили малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А російського виробництва, гранатомет РПГ-18, тридцять п’ять гранатометних пострілів ВОГ-25 та ВОГ-25П і сім гранат. Також виявлено стартовий двигун до гранатомета ПГ-7, шість запалів для гранат та велику кількість набоїв до стрілецької зброї.

Із схованки на околицях міста Щастя правоохоронці вилучили 61 постріл до реактивних гранатометів різних модифікацій, міну 120 мм, чотири підривачі до протитанкових мін і артилерійських снарядів, а також понад 1100 одиниць набоїв різного калібру.

 

Українська правда
Теми: СБУ Луганська область Росія зброя


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