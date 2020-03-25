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СБУ обнаружила схрон с российским огнеметом на Луганщине

Среда, 25 марта 2020, 19:10
СБУ обнаружила схрон с российским огнеметом на Луганщине

Из схронов на Луганщине правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Обнаруженные средства поражения хранились в заброшенном блиндаже и были в боевом состоянии.

В подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района сотрудники СБУ обнаружили 6 тайников с военными средствами поражения.

Из схронов правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат. Также обнаружено стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, шесть запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию.

Из тайника в окрестностях города Счастье правоохранители изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам различных модификаций, мину 120 мм, четыре взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также более 1100 единиц патронов различного калибра.

 

Украинская правда

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Темы: СБУЛуганская областьРосcияоружие
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