СБУ обнаружила схрон с российским огнеметом на Луганщине

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Среда, 25 марта 2020, 20:10

Из схронов на Луганщине правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Обнаруженные средства поражения хранились в заброшенном блиндаже и были в боевом состоянии.

В подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района сотрудники СБУ обнаружили 6 тайников с военными средствами поражения.

Из схронов правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат. Также обнаружено стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, шесть запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию.

Из тайника в окрестностях города Счастье правоохранители изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам различных модификаций, мину 120 мм, четыре взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также более 1100 единиц патронов различного калибра.

 

Украинская правда
Темы: СБУ Луганская область Росcия оружие


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