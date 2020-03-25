Віцепрем’єрка Іспанії заразилася коронавірусом

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Середа, 25 березня 2020, 21:20

Віцепрем'єрка Іспанії Кармен Кальво отримала позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

62-річна Кальво була госпіталізована в мадридську лікарню минулої неділі через респіраторну інфекцію.

"Віцепрем'єрка отримала позитивний результат в останньому медичному тесті, який був проведений у вівторок. Кальво отримала негативний результат у попередніх тестах, але, на думку лікарів, воним не були переконливі. З цієї причини тест був повторений, результат якого щойно став відомий" - заявили в уряді Іспанії.

Зазначається, що хвороба у Кармен Кальво розвивається сприятливим чином, вона наразі перебуває у клініці з дотриманням карантинного режиму.

Як і інші міністри уряду, Кальво вже проходила тестування на коронавірус минулого тижня, після того як стало відомо, що заразилася глава міністерства з питань рівності Ірен Монтеро. Однак тоді тільки міністр територіальної політики Кароліна Даріас отримала позитивний результат.

Теми: Іспанія коронавірус Кабінет міністрів


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