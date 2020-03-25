Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

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Среда, 25 марта 2020, 21:20

Вице-премьер Испании Кармен Кальво получила положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

62-летняя Кальво была госпитализирована в мадридскую больницу в минувшее воскресенье из-за респираторной инфекции.

"Вицепремьер получила положительный результат в последнем медицинском тесте, который был проведен во вторник. Кальво получила отрицательный результат в предыдущих тестах, но, по мнению врачей, они не были убедительны. По этой причине тест был повторен, результат которого только что стал известен" - заявили в правительстве Испании.

Отмечается, что болезнь у Кармен Кальво развивается благоприятным образом, она сейчас находится в клинике с соблюдением карантинного режима.

Как и другие министры правительства, Кальво уже проходила тестирование на коронавирус прошлой неделе, после того как стало известно, что заразилась глава министерства по вопросам равенства Ирен Монтеро. Однако тогда только министр территориальной политики Каролина Дариас получила положительный результат.

Темы: Испания коронавирус Кабинет министров


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