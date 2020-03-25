Рада розглядає проведення засідання на стадіоні – нардеп

У зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.

Джерело: заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, яку цитує "Громадське"

Пряма мова Кравчук: "Дійсно, ми розглядали такий варіант "Б" — провести сесію, очевидно вже не цю сесію, яка буде в суботу, але можливо пізніше, чи на якомусь майданчику на свіжому повітрі, це може бути стадіон чи велика концертна зала. Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає.

Щоб провести засідання в іншому залі або на вулиці, треба зібратися хоча б один раз і за це проголосувати. Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то це ще складніше, бо тут є роз’яснення Конституційного суду, що це має бути фізичне зібрання депутатів".