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Рада рассматривает проведение заседания на стадионе - нардеп

Среда, 25 марта 2020, 20:25
Рада рассматривает проведение заседания на стадионе - нардеп

В связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которую цитирует "Громадське"

Прямая речь Кравчук: "Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на площадке свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет.

Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадакоронавирусКравчуккарантин
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