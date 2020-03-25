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У море біля Криму впав російський винищувач – РосЗМІ

Середа, 25 березня 2020, 21:28
У море біля Криму впав російський винищувач – РосЗМІ

Російський винищувач Су-27, за попередніми даними, впав у Чорне море в 50 км від Феодосії, що в окупованому РФ Криму.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: У Міноборони РФ сказали, що це сталося під час проведення планових польотів.

ТАСС пише, що 25 березня близко 19:10 повітряне судно зникло з радарів. Потім в цьому районі було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка.

Ведеться операція з порятунку пілота. Його пошук ускладнений поганими метеоумовами.

В операції беруть участь Ан-26, вертоліт Мі-8, протичовновий корабель, а також цивільні судна окупантів, які перебували в безпосередній близькості від місця події.

Теми: КримавіаРосіякатастрофи
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