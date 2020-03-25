В море возле Крыма упал российский истребитель – РосСМИ

Российский истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море в 50 км от Феодосии, расположеной в оккупированном РФ Крыму.

Источник: "РИА Новости"

Детали: В Минобороны РФ сказали, что это случилось при проведении плановых полетов.

ТАСС пишет, что 25 марта около 19:10 воздушное судно исчезло с радаров. Затем в этом районе был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

Отмечается, что перед самым падением воздушное судно подало аварийный сигнал, а затем исчезло с радаров.

Ведется операция по спасению пилота. Его поиск затруднен сложными метеоусловиями.

В операции принимают участие Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также гражданские суда, которые находились в непосредственной близости от места происшествия.

Дополняется...