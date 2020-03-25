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В море возле Крыма упал российский истребитель – РосСМИ

Среда, 25 марта 2020, 21:28
В море возле Крыма упал российский истребитель – РосСМИ

Российский истребитель Су-27, по предварительным данным, упал в Черное море в 50 км от Феодосии, расположеной в оккупированном РФ Крыму.

Источник: "РИА Новости"

Детали: В Минобороны РФ сказали, что это случилось при проведении плановых полетов.

ТАСС пишет, что 25 марта около 19:10 воздушное судно исчезло с радаров. Затем в этом районе был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

Отмечается, что перед самым падением воздушное судно подало аварийный сигнал, а затем исчезло с радаров.

Ведется операция по спасению пилота. Его поиск затруднен сложными метеоусловиями.

В операции принимают участие Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль, а также гражданские суда оккупантов, которые находились в непосредственной близости от места происшествия.

Темы: КрымавиаРосcиякатастрофы
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