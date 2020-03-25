Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні 145 заражень коронавірусом, 5 померлих

Середа, 25 березня 2020, 21:33
В Україні 145 заражень коронавірусом, 5 померлих

В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.

Випадки виявлено:

  • Вінницька обл.— 1 протягом доби;
  • Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;
  • Дніпропетровська обл. — 2;
  • Донецька обл. — 1;
  • Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
  • Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
  • Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
  • Київ — 34, з них 3 протягом доби;
  • Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
  • Луганська обл. — 1 протягом доби;
  • Львівська обл. — 2;
  • Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
  • Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
  • Херсонська обл. — 1 протягом доби;
  • Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
  • Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

 

Читайте також: Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо тестів на коронавірус робить Україна

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: