В Україні 145 заражень коронавірусом, 5 померлих
В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело: пресслужба МОЗ
Деталі: За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.
Випадки виявлено:
- Вінницька обл.— 1 протягом доби;
- Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;
- Дніпропетровська обл. — 2;
- Донецька обл. — 1;
- Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
- Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
- Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
- Київ — 34, з них 3 протягом доби;
- Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
- Луганська обл. — 1 протягом доби;
- Львівська обл. — 2;
- Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
- Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
- Херсонська обл. — 1 протягом доби;
- Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
- Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
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