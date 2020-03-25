В Україні 145 заражень коронавірусом, 5 померлих

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Середа, 25 березня 2020, 22:33

В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 145 випадків COVID-19. Протягом дня підтверджено 32 нових випадки.

Випадки виявлено:

  • Вінницька обл.— 1 протягом доби;
  • Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;
  • Дніпропетровська обл. — 2;
  • Донецька обл. — 1;
  • Житомирська обл. — 2 (1 летальний);
  • Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;
  • Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);
  • Київ — 34, з них 3 протягом доби;
  • Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;
  • Луганська обл. — 1 протягом доби;
  • Львівська обл. — 2;
  • Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;
  • Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);
  • Херсонська обл. — 1 протягом доби;
  • Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;
  • Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків. Крім того, діагностику здійснюють і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Українська правда
Теми: коронавірус епідемія


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