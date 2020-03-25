В Украине 145 заражений коронавирусом, 5 умерли

В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая.

Случаи выявлено:

Винницкая обл.- 1 в течение суток;

Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. - 2;

Донецкая обл. - 1;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. - 1 в течение суток;

Львовская обл. - 2;

Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 в течение суток;

Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;

В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1000 образцов. Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

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