В Украине 145 заражений коронавирусом, 5 умерли

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Среда, 25 марта 2020, 22:33

В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая.

Случаи выявлено:

  • Винницкая обл.- 1 в течение суток;
  • Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;
  • Днепропетровская обл. - 2;
  • Донецкая обл. - 1;
  • Житомирская обл. - 2 (1 летальный)
  • Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;
  • Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)
  • Киев - 34, из них 3 в течение суток;
  • Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;
  • Луганская обл. - 1 в течение суток;
  • Львовская обл. - 2;
  • Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;
  • Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)
  • Херсонская обл. - 1 в течение суток;
  • Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;
  • Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;

В общем, вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1000 образцов. Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

 

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Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия


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