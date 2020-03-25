Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції коронавірусом за добу заразилися майже 3 тисячі людей, більше 230 померли

Середа, 25 березня 2020, 21:57

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померла 231 людина, загальна кількість заражень перевищила 25 тисяч.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда".

З початку епідемії у Франції померла 1331 людина. 86% жертв були у віці старше 86 років.

В даний час у Франції зареєстровані 25 233 випадки зараження коронавірусом. Станом на вечір 24 березня повідомлялося про  22 300 інфікованих людей.

В даний час у Франції госпіталізовано 11 539 осіб, у тому числі 2827 знаходяться в реанімації у важкому стані (+311 в порівнянні з попереднім днем). 3900 осіб видужали і виписані з лікарні.

"Криза буде довгою, і наступні кілька днів будуть важкими. У нас будуть колективні драми, індивідуальні драми", - сказав Жером Саломон, закликаючи французів об'єднатися.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціякоронавірусCovid-2019жертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: