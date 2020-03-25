Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3 тысячи человек, более 230 умерли

Среда, 25 марта 2020, 21:57

Во Франции в течение последних суток от коронавирус умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда".

С начала эпидемии во Франции умер 1331 человек. 86% жертв были в возрасте старше 86 лет.

В настоящее время во Франции зарегистрированы 25 233 случая заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 24 марта сообщалось о 22 300 инфицированных.

В настоящее время во Франции госпитализированы 11 539 человек, в том числе 2827 находятся в реанимации в тяжелом состоянии (+311 в сравнении с предыдущим днем). 3900 человек выздоровели и выписаны из больницы.

"Кризис будет долгим, и следующие несколько дней будут тяжелыми. У нас будут коллективные драмы, индивидуальные драмы", - сказал Жером Саломон, призывая французов объединиться.

Темы: ФранциякоронавирусCovid-2019жертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Франция
Суд во Франции разрешил уклонистам и дезертирам из России претендовать на статус беженца
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: