Во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3 тысячи человек, более 230 умерли

Во Франции в течение последних суток от коронавирус умер 231 человек, общее количество заразившихся превысило 25 тысяч.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда".

С начала эпидемии во Франции умер 1331 человек. 86% жертв были в возрасте старше 86 лет.

В настоящее время во Франции зарегистрированы 25 233 случая заражения коронавирусом. По состоянию на вечер 24 марта сообщалось о 22 300 инфицированных.

В настоящее время во Франции госпитализированы 11 539 человек, в том числе 2827 находятся в реанимации в тяжелом состоянии (+311 в сравнении с предыдущим днем). 3900 человек выздоровели и выписаны из больницы.

"Кризис будет долгим, и следующие несколько дней будут тяжелыми. У нас будут коллективные драмы, индивидуальные драмы", - сказал Жером Саломон, призывая французов объединиться.