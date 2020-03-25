У Viber зламали канал МОЗ про коронавірус і заповнили його спамом

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Середа, 25 березня 2020, 23:08

Хулігани зламали Viber-канал МОЗ, присвячений коронавірусу в Україні, і зробили так, що його заповнили спамом.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я

Дослівно: "Сьогодні ввечері авторизовану МОЗ Viber-спільноту "Коронавірус_інфо" намагалися зламати. Але завдяки швидким діям служби технічної підтримки проблему вже вирішено".

Деталі: Хакери зробили так, що усі користувачі отримали можливість писати повідомлення у viber-канал МОЗ.

Ось як це виглядало:

 

Останнє спам-повідомлення з’явилося там о 20:54. О 22:26 на каналі знову почали публікуватися пости МОЗ.

Украинская правда
Теми: коронавірус інтернет МОЗ соцмережі


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