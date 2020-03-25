У Viber зламали канал МОЗ про коронавірус і заповнили його спамом
Хулігани зламали Viber-канал МОЗ, присвячений коронавірусу в Україні, і зробили так, що його заповнили спамом.
Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я
Дослівно: "Сьогодні ввечері авторизовану МОЗ Viber-спільноту "Коронавірус_інфо" намагалися зламати. Але завдяки швидким діям служби технічної підтримки проблему вже вирішено".
Деталі: Хакери зробили так, що усі користувачі отримали можливість писати повідомлення у viber-канал МОЗ.
Ось як це виглядало:
Останнє спам-повідомлення з’явилося там о 20:54. О 22:26 на каналі знову почали публікуватися пости МОЗ.