Власна помилка спричинила збій у Viber МОЗ, а спихнули на "хакерів"

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Четвер, 26 березня 2020, 00:18

Хтось у Міністерстві охорони здоров’я помилився в налаштуваннях viber-каналу про коронавірус, і туди посипався спам, але підозра відразу впала на хакерів.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Спочатку у МОЗ так відреагували на події: "Сьогодні ввечері авторизовану МОЗ Viber-спільноту "Коронавірус_інфо" намагалися зламати. Але завдяки швидким діям служби технічної підтримки проблему вже вирішено".

Усе виглядало так, що користувачі отримали можливість писати повідомлення у viber-канал МОЗ і не соромилися цим користатися.

Ось як це виглядало:

 

Але трохи пізніше у МОЗ визнали, що то була власна помилка.

Дослівно: "25.03.2020 через помилку було змінено формат відправки повідомлень в авторизованому каналі МОЗ у Viber, і протягом кількох хвилин користувачі могли відправляти свої повідомлення. Приносимо свої вибачення! Проблему оперативно усунено".

Украинская правда
Теми: коронавірус інтернет МОЗ соцмережі


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