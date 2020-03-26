Собственная ошибка повлекла сбой в Viber Минздрава, а спихнули на "хакеров"

9230 просмотров
Четверг, 26 марта 2020, 00:18

Кто-то в Министерстве здравоохранения ошибся в настройках viber-канала о коронавирусе, и туда посыпался спам, но подозрение сразу пало на хакеров.

Источник: сообщения Министерства здравоохранения

Детали: Сначала в Минздраве так отреагировали на события: "Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена".

Все выглядело так, что пользователи получили возможность писать сообщения в viber-канал Минздрава и не постеснялись этим воспользоваться.

Вот как это выглядело:

 

Но чуть позже в Минздраве признали, что это была их собственная ошибка.

Дословно: "25.03.2020 по ошибке был изменен формат отправки сообщений в авторизованном канале Минздрава в Viber, и в течение нескольких минут пользователи могли отправлять свои сообщения. Приносим свои извинения! Проблема оперативно устранена".

Украинская правда
Темы: коронавирус интернет Минздрав соцсети


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус: Все новые зараженные на Тернопольщине - медики 26 марта 2020, 00:05
Новая смерть от коронавируса в Украине: появились детали о погибшей 25 марта 2020, 23:30
Во Франции коронавирусом за сутки заразились почти 3 тысячи человек, более 230 умерли 25 марта 2020, 22:57
Все новости
Главные новости
Новая смерть от коронавируса в Украине: появились детали о погибшей
В Украине 145 заражений коронавирусом, 5 умерли
В море возле Крыма упал российский истребитель – РосСМИ
Умерла женщина с Сумщины, у которой выявили коронавирус
Все новости
здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

Образование

Подборка (временно) бесплатных возможностей для взрослых

Поиск по сайту
Архив
Весь архів